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    Обращение Трампа: США готовы к миру

    8 Января 2020, 23:18

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации по поводу произошедших на американские базы в Ираке атак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем 9-минутном выступлении Д. Трамп отметил, что никто из военных США в результате обстрела не пострадал. Тем не менее Соединенные Штаты Америки введут новые жесткие санкции против Ирана. Тегеран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма, заявил американский лидер.

    «Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему», - сказал в заключение Д. Трамп.

    Параллельно США попросили НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    США Ближний Восток Иран
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