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    Обращение председателя Сената Парламента принято к конституционному производству

    15 Апреля 2020, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционным Советом 15 апреля 2020 года принято к конституционному производству обращение председателя Сената Парламента о даче официального толкования пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета.

    «В обращении ставятся вопросы, касающиеся нормотворческого процесса, в частности, разграничения предмета регулирования законов и подзаконных нормативных правовых актов.

    Согласно Конституционному закону «О Конституционном Совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Конституция
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