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    Обращение Лидера нации даст новый импульс в борьбе с кризисом – спикер Сената

    9 Апреля 2020, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обращение Лидера нации даст новый импульс нашим действиям в борьбе с кризисом. Об этом заявила председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева по завершению пленарного заседания палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, порой великие и правильные дела становятся понятными и очевидными в моменты кризиса, когда приходит беда. Сегодня мы все на деле видим как дальновидная политика Елбасы по созданию Национального фонда, по диверсификации экономики, по развитию сельского хозяйства и инфраструктуры создали ту самую подушку безопасности, которая обеспечивает базовую устойчивость государственной, экономической и социальной системы Казахстана, которая позволит нам преодолеть очередной кризис», - сказала Дарига Назарбаева.

    Спикер Сената выразила уверенность в том, что казахский народ преодолеет этот кризис.

    «В том, что наш народ его преодолеет и станет еще сильнее, абсолютно убеждена. Елбасы всецело поддержал антикризисные меры, принимаемые руководством страны, и призвал нас всех поддержать Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Правительство. Думаю, что выражу общее мнение всех сенаторов, если скажу, что вчерашнее обращение Лидера нации даст новый импульс нашим действиям в борьбе с кризисом», - подчеркнула Дарига Назарбаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

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