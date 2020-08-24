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    Обращение казахстанских зоозащитников о закрытии дельфинариев рассмотрит Минэкологии

    24 Августа 2020, 19:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК рассмотрит обращение казахстанских зоозащитников о закрытии дельфинариев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «Понимая беспокойство защитников дельфинов их состоянием и условиями содержания в дельфинариях, Минэкологии готово рассмотреть вопрос о закрытии дельфинариев в рамках проекта Закона «Об ответственном отношении к животным». Безусловно, это вопрос не одного дня, и для его рассмотрения потребуется определенное время, с участием экспертов, а также изучение международного опыта», - отметили в министерстве, акцентировав, что именно принцип гуманизма и будет заложен в указанном законопроекте о животных.

    Министерство поблагодарило авторов обращения за активную гражданскую позицию и гуманное отношение к животным.

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