Обращение к страховым омбудсменам станет обязательным в Казахстане с 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет усилена роль страхового омбудсмена. Поправки предусмотрены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусматривается введение обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсменом разногласий клиентов со страховой организацией. Данная норма будет введена с 2024 года. Клиенты будут обязаны сначала обратиться к страховому омбудсмену, а потом уже – в суд, если страховой омбудсмен не разрешит проблему со страховой компанией. Решения, которые выносит омбудсмен, обязательны для исполнения страховыми организациями. За этим будет следить Агентство», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

Она напомнила, что страховой омбудсмен в Казахстане функционирует с 2008 года. Страховой омбудсмен – это независимое в своей деятельности лицо, основной функцией которого является внесудебное разрешение споров между страховыми организациями и их клиентами по заключенным договорам страхования. Услуга страхового омбудсмена для клиентов бесплатна. При этом сумма требований по спорам, которые вправе рассматривать страховой омбудсмен, не должна превышать 10 тыс. МРП, это около 31 млн тенге.

Чаще всего к страховому омбудсмену обращаются по спорам в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, связанным с размером страховой выплаты, оценкой размера вреда, причиненного транспортному средству, отказом в осуществлении выплаты и другим вопросам.

Вместе с тем, страховой омбудсмен осуществляет урегулирование разногласий по всем видам страхования, где в качестве страхователей выступают физические лица или субъекты малого предпринимательства. Иные юридические лица могут обратиться к страховому омбудсмену только по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.