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    19:19, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Обращались ли за вакцинацией ранее получившие ложные паспорта о прохождении этой процедуры в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов прокомментировал вопрос вакцинации казахстанцев ранее получивших ложные паспорта о прохождении этой процедуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно обращений граждан за получением вакцины среди тех, кто в свое время прибегли к получению ненастоящего паспорта (вакцинации), таких обращений от граждан не было. В случае обращения мы готовы работать с нашими гражданами. Но здесь нужно будет решить ряд нормативно-юридических моментов, которые будут требовать дополнительного согласования с компетентными органами. И как только будет принято единое решение, мы об этом заявим», - пояснил Марат Шоранов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось, сколько человек заразилось коронавирусом после вакцинации в Казахстане.

    «Если посмотреть статистические данные по заболевшим коронавирусной инфекцией, то 99,9% составляют лица, которые не вакцинировались и только 0,1% это те лица, которые получили вакцинацию, это на сегодняшний день 20 211 человек»,- сказала заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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