Обращались ли за вакцинацией ранее получившие ложные паспорта о прохождении этой процедуры в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов прокомментировал вопрос вакцинации казахстанцев ранее получивших ложные паспорта о прохождении этой процедуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно обращений граждан за получением вакцины среди тех, кто в свое время прибегли к получению ненастоящего паспорта (вакцинации), таких обращений от граждан не было. В случае обращения мы готовы работать с нашими гражданами. Но здесь нужно будет решить ряд нормативно-юридических моментов, которые будут требовать дополнительного согласования с компетентными органами. И как только будет принято единое решение, мы об этом заявим», - пояснил Марат Шоранов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, сколько человек заразилось коронавирусом после вакцинации в Казахстане.

«Если посмотреть статистические данные по заболевшим коронавирусной инфекцией, то 99,9% составляют лица, которые не вакцинировались и только 0,1% это те лица, которые получили вакцинацию, это на сегодняшний день 20 211 человек»,- сказала заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова.



