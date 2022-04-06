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    Обработку против клещей начали в Алматы

    6 Апреля 2022, 13:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 5 апреля началась дезинсекционная обработка первого тура против иксодовых клещей на территории лесных и городских парков, скверов общей площадью 2424,54 гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что обработкой будут охвачены 8 лесных парков и 144 городских парков, скверов.

    «Обработка будет проводиться согласно графику с 5 апреля по 5 мая 2022 года с учетом погодных условий (в сухую, не дождливую погоду). Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами, обработки проводятся в два тура (второй тур – в мае-июне)», - уточнили в ДСЭК.

    Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по Алматы» под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

    Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществом (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных.

    Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке устанавливаются щиты с предупредительными надписями «Проводится противоклещевая обработка».

    Горожанам необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

    - не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

    - не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

    - после проведения обработки в течении 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

    - не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.

    Напомним, как распознать симптомы опасной патологии и что делать при подозрении на клещевую инфекцию можно прочесть здесь.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Общество Природа
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