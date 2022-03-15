Обрабатывающая промышленность продолжает демонстрировать рост в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-февраль текущего года объем производства вырос на 3,9%. 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы», - сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства.

По словам министра, в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения – на 9,2%, в том числе автомобилестроения – на 10,2%, производства вагонов и локомотивов – на 24%, стройматериалов – на 2,1%, готовых металлических изделий – на 4,4%, пластмассовых изделий – на 8,7%, фармацевтической продукции – на 17,0%, напитков – на 16,5%, одежды – на 12,8%. В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 6,4%.

«В разрезе отраслей производство в добыче сырой нефти увеличилось на 9,2%, добыче газа – на 8,9%, добыче прочих полезных ископаемых – на 7,2%, в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 6,2%, добыче металлических руд – на 1,2%. В добыче угля по-прежнему сохраняется отрицательная динамика», - проинформировал глава МНЭ.

Как отметил Алибек Куантыров, строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста и объем выполненных строительных работ вырос на 7,6%.

«Положительный рост показателя зафиксирован по 14 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Костанайской и Атырауской областях, а также в городе Алматы», - сообщил А. Куантыров.

Напомним, темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%.