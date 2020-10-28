Обострение ситуации продолжается в зоне нагорнокарабахского конфликта

БАКУ. АЗЕРТАДЖ – АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Азербайджан заявил об обстреле Арменией села Гараюсифли Бардинского района, в результате которого погибли минимум четыре человека, передает МИА «Казинформ».

«Число погибших гражданских лиц в результате артиллерийского обстрела ВС Армении села Гараюсифли Бардинского района примерно в 16:00 достигло четырех человек. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, погиб один из раненых в результате обстрела Исмаилов Эхтирам Халил оглу. Таким образом, число погибших достигло четырех человек», - сообщает АЗЕРТАДЖ .

Между тем, информационное агентство Арменпресс со ссылкой на пост в Facebook пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян сообщило, что Минобороны Армении опровергает заявление азербайджанской стороны о том, что якобы с территории Армении в направлении района Барда был нанесен ракетный удар.