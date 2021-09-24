Оборудование для ветровых и солнечных электростанций предлагают производить в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Сарысуском районе Жамбылской области инвесторы намерены наладить выпуск оборудования для «зеленых» станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом стало известно в ходе рабочего визита в Жамбылскую область министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбита Атамкулова. Вместе с акимом области Бердибеком Сапарбаевым он ознакомился с деятельностью ряда промышленных объектов, в числе которых Жамбылская ГРЭС в Таразе и Жанатасская ветровая электростанция в Сарысуском районе.

В ходе посещения Жанатасской ВЭС о деятельности станции рассказал генеральный директор ТОО «Жанатасская ветровая электростанция» Гуо Ким.

«Если вы готовы оказать поддержку, то мы не хотим ограничиться ветровыми электростанциями, а построить здесь еще и солнечную, - сказал Гуо Ким. - В целом, в любом регионе Казахстана можно производить электроэнергию из ветра и солнца. Сейчас Казахстан на правильном пути. Мы верим, что в будущем он станет передовой страной по производству электроэнергии».

Генеральный директор компании поделился проектами на перспективу, отметив, что в Жамбылской области планируется строительство завода по производству ветро- и солнечных генераторов.

«Нам необходим этот завод. В этом случаем мы сможем самостоятельно собирать необходимое для ветровых и солнечных электростанций оборудование, не ввозя его из-за границы», - подчеркнул глава региона Бердибек Сапарбаев, попросив поддержки министерства в реализации данного проекта.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбит Атамкулов заверил, что всегда готов поддержать проекты во благо народа.

Напомним, в июле 2021 года в Сарысуском районе Жамбылской области запущена Жанатасская ветровая электростанция. Строительство ВЭС было начато в 2017 году. Летом 2021 года запустили все 40 ветряных турбин. Оборудование поставляется из Китайской Народной Республики. По предварительным прогнозам, ветроэлектростанция «Жанатас» может обеспечить электричеством не только Сарысуский район, но и несколько населенных пунктов. При полном запуске проекта производственная мощность составит 100 мегаватт. Компания оказывает социальную помощь региону.

Отметим, что это крупнейший проект в Центральной Азии. Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Построено и установлено более 40 ветровых электроблоков и электроборудование мощностью 2,5 мВт, а также узловая станция и многофункциональный центр.

Проект ВЭС позволит не только ликвидировать дефицит электроэнергии в южном Казахстане, но и повысить эффективность работы жамбылских горнодобывающих предприятий.