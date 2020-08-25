Оборудование для утилизации опасных медотходов передали в столичный центр фтизиопульмонологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программа развития ООН (ПРООН) официально передала оборудование для обезвреживания инфицированных отходов (автоклав), а также контейнеры для их безопасного сбора в Центр фтизиопульмонологии в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Передача оборудования осуществлена в рамках первой фазы совместной инициативы ПРООН и Азиатского банка развития (АБР) и Международного центра зеленых технологий (IGTIC), направленной на укрепление устойчивости национальной системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям, в частности на улучшение системы обращения с медицинскими отходами в лечебных учреждениях.

На глобальном уровне ПРООН уже поддержала 88 стран в закупке средств индивидуальной защиты и медицинских товаров на сумму более 80 млн долларов.

Ожидается, что в рамках новой инициативы ПРООН, АБР и IGTIC будут разработаны стандарты и инструкции для медицинских работников и улучшены их навыки в надлежащем сборе, сортировке, утилизации, транспортировке и мониторинге медицинских отходов в лечебных учреждениях.

Технический директор обслуживающей компании Павел Яковец рассказал о самом оборудовании, и как оно работает.

«Цикл автоклава рассчитан на 1 час и 5 минут, работать может круглосуточно. То есть может производить 12-15 циклов в сутки. Аппарат очень простой в эксплуатации и очень надежный. Основное преимущество аппарата – двойной контур обработки воды. Вода, которая после сливается в канализацию, абсолютно безопасна. Он может утилизировать 600 кг в сутки. У нас есть три вида отходов: класса А, Б и В, от безопасных до особо опасных отходов», - сказал Павел Яковец.





Утилизатор медицинских отходов превращает опасные и особо опасные медицинские отходы в безопасные, которые позже можно утилизировать на полигоне.

«Хочу поздравить городскую систему здравоохранения и Центр фтизиопульмонологии с обретением такого современного центра обработки медицинских отходов. Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера ПРООН, что предоставил такую возможность. Вы все знаете, что весь мир борется с пандемией коронавирусной инфекции. В том числе и в нашей стране большая работа была проведена», - рассказала журналистам вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.





«Все медицинские организации, в том числе и Центр физиопульмонологии, с первых же дней участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией. Медицинские организации, где находились инфицированные больные, сами знаете, тысячами использовали средства индивидуальной защиты, тоннами медицинские материалы, использовали инструменты. Все использованные материалы считаются опасными и инфицированными. Через такие центры обеззараживания, стерилизации и уничтожения проходят медицинские отходы, они обрабатываются, потом сжигаются и передаются как бытовые отходы», - добавил она.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов также отметил, что медицинские отходы сжигаются недолжным образом, нанося вред окружающей среде.

«При утилизации медицинских отходов, при их сжигании должно использоваться высокотемпературное сжигание, которое обеспечивает минимальное количество выбросов в окружающую среду. В регионах мы иногда видим картины, когда медицинские отходы сжигаются на ненадлежащем уровне, сжигаются в обычных печах, где-то в лесу. По каждым фактам Минэкологии принимает меры и проводит проверку. Метод, который мы видим сегодня, является очень правильным. Мы будем прорабатывать совместно с Министерством здравоохранения, чтобы, по крайней мере, в крупных больницах в перспективе можно было бы ставить такие автоклавы, которые будут обеззараживать отходы и уже на полигонах ТБО не представлять вреда окружающей среде и здоровью, жизни населения. Если медицинские отходы утилизируются в соответствии экологическими и санитарными нормами, то они не приносят вреда окружающей среде», - пояснил вице-министр экологии.





Как проинформировали в ПРООН, стоимость автоклава составляет порядка 100 тысяч долларов.

В рамках проекта также будет разработана цифровая база данных для эффективного управления медицинскими отходами во всех регионах Казахстана. Данная инициатива заложит основу для устойчивой системы управления медицинскими отходами, необходимой не только во время пандемии COVID-19, но и после ее завершения.



