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      Северо-Казахстанская область

    Оборудование для проведения экспертизы синтетических наркотиков отсутствует в СКО

    31 Октября 2022, 22:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до сих пор нет собственной лаборатории для проведения экспертизы синтетических наркотиков. Полицейские вынуждены обращаться за ней в другие регионы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На общественном совете выяснилось, что область чуть ли не единственная в Казахстане, не имеющая специального оборудования для проведения экспертизы «синтетики».

    «Это усложняет работу управления по противодействию наркопреступности, а в частности, делает возможным уход от ответственности лиц, задержанных за распространение синтетических наркотиков. В этой связи необходимо приобрести газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором с преобразованием Фурье. Кроме того, для медицинского освидетельствования степени состояния наркотического опьянения используется шестиполосный наркотест, который не определяет состояние опьянения, вызванного синтетическими наркотиками. Поэтому задержанные не привлекаются к ответственности», - сказал руководитель управления И.Терзиди.

    Об этой проблеме два года назад говорил и предыдущий руководитель Жандос Басыбаев. Результаты экспертизы, по его словам, приходилось ждать по несколько недель.

    Члены общественного совета будут рекомендовать областному акимату изыскать средства на приобретение необходимого оборудования. Как и на профилактическую работу. В этом году впервые выделили на эти цели три млн тенге, но члены общественного совета считают эту сумму мизерной, учитывая масштабы проблемы.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с наркотиками
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