Оборудование для проведения экспертизы синтетических наркотиков отсутствует в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до сих пор нет собственной лаборатории для проведения экспертизы синтетических наркотиков. Полицейские вынуждены обращаться за ней в другие регионы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете выяснилось, что область чуть ли не единственная в Казахстане, не имеющая специального оборудования для проведения экспертизы «синтетики».

«Это усложняет работу управления по противодействию наркопреступности, а в частности, делает возможным уход от ответственности лиц, задержанных за распространение синтетических наркотиков. В этой связи необходимо приобрести газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором с преобразованием Фурье. Кроме того, для медицинского освидетельствования степени состояния наркотического опьянения используется шестиполосный наркотест, который не определяет состояние опьянения, вызванного синтетическими наркотиками. Поэтому задержанные не привлекаются к ответственности», - сказал руководитель управления И.Терзиди.

Об этой проблеме два года назад говорил и предыдущий руководитель Жандос Басыбаев. Результаты экспертизы, по его словам, приходилось ждать по несколько недель.

Члены общественного совета будут рекомендовать областному акимату изыскать средства на приобретение необходимого оборудования. Как и на профилактическую работу. В этом году впервые выделили на эти цели три млн тенге, но члены общественного совета считают эту сумму мизерной, учитывая масштабы проблемы.



