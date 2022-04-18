Оборот бытовых холодильников и морозильников будет прослеживаться на территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бытовые холодильники и морозильники будут подлежать включению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение месяца с даты начала реализации пилотного проекта по прослеживаемости товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости со сроком завершения 31 марта 2023 года будет запущен с 1 июля на территории Евразийского экономического союза.

«В перечень товаров, в отношении которых осуществляется прослеживаемость в рамках пилотного проекта включено 11 кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (холодильники и морозильники бытовые). Сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, фактически находящихся на таможенной территории Евразийского экономического союза на 1 июля 2022 года и операциях, связанных с оборотом таких товаров, подлежат включению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение месяца с даты начала реализации пилотного проекта», - говорится в сообщении комитета.

При отсутствии таких сведений в информационной системе электронных счетов-фактур, перемещение с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза не допускается.

Вышеуказанный перечень товаров утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21 января 2022 года № 2.

Подробнее с перечнем товаров можно ознакомиться здесь.



