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    Оборонный заказ нужно отдавать казахстанским заводам - сенатор

    27 Мая 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оборонный заказ нужно отдавать казахстанским заводам. Об этом заявил сенатор Нуржан Нурсипатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, важно сформировать единую политику государственного оборонного заказа, которая должна быть направлена на поддержку казахстанских предприятий. В своем депутатском запросе Нуржан Нурсипатов предложил привести подзаконные акты в соответствие с нормами Закона «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе». И, во-вторых, перестать так часто изменять правила.

    «14 октября 2019 года в реализацию норм Закона приняты Правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа. Однако через 8 месяцев уполномоченный орган разрабатывает новые правила и Правительство их утверждает. Как известно, частые изменения подзаконных актов, отрицательно сказываются на деятельности бизнес-сообщества», - привел статистику Нуржан Нурсипатов на пленарном заседании палаты.

    Сенатор возмутился тем, что новая редакция правил формирования, размещения и выполнения гособоронзаказа снижает возможности участия в нём отечественного бизнеса. Депутат подчеркнул, что это противоречит поручениям Президента страны о повышении уровня локализации производства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Оборона (законопроекты)
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