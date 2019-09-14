Обокравший Дмитрия Баландина вновь задержан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержан Айдос Валиев, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за кражу автозеркал у олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции города совместно с управлением полиции Медеуского района задержан гражданин Валиев А.Б., 1986 года рождения, ранее судимый по ст.188 ч.1 УК РК.

«В поле зрения оперативников Валиев А. попал несколько дней назад при проведении оперативных и специальных мероприятий. На его счету, как минимум, 10 доказанных эпизодов краж автомобильных зеркал. Одно из этих преступлений подозреваемый совершил 27 августа на пересечении улиц Сатпаева и Валиханова, где путем свободного доступа он с автомашины «Range Rover» снял два зеркала. Сейчас Валиев задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время вещественные доказательства по данным преступным эпизодам изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», - сообщил начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Напомним, 1 апреля Айдос Валиев совершил кражу боковых зеркал у олимпийского чемпиона Баландина на пересечении улиц Курмангазы–Байсеитова. 12 августа приговором суда Алмалинского района ему назначено 4 года ограничения свободы и был освобожден из зала суда. Приговор вступил в силу 28 августа.

«Однако, как показало время, гр. Валиев на путь исправления не встал. Следствие продолжается», - отметил глава алматинской полиции.

Отметим, ранее в Алмалинском районном суде №2 государственный обвинитель запросил ему 3 года лишения свободы.