Обновлены коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в ИС ЭСФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 января 2022 года в 22:00 часов в информационной системе «Электронные счет-фактуры» проведено обновление системы в части доработки механизмов преемственности кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».
1. Преемственность кодов ТН ВЭД при оформлении первичной сопроводительной накладной на товары (СНТ):
- добавлена возможность изменения кода ТН ВЭД, в случае если на дату отгрузки товара код ТН ВЭД не активный и имеет преемника. В этом случае система автоматически заменит код ТН ВЭД преемником из глобального справочника виртуального склада (ГСВС);
- если при оформлении первичной СНТ на дату отгрузки товара код ТНВЭД не активный и НЕ имеет преемника система разрешит указать другой действующий код ТНВЭД;
- При этом в ЭСФ на основании СНТ код ТНВЭД должен соответствовать коду, указанному в СНТ.
С 13.01.2022 года при оформлении СНТ необходимо использовать коды ТН ВЭД, которые действуют на дату отгрузки товара.
В СНТ на импорт/экспорт, если дата отгрузки не заполняется, необходимо использовать коды ТН ВЭД, которые действуют на дату выписки.
В ЭСФ на основании СНТ код ТН ВЭД проверяется на соответствие СНТ.
2. Преемственность кодов ТНВЭД при выписке основного ЭСФ без СНТ:
- При выписке основного ЭСФ добавлена возможность изменять код ТН ВЭД, если на дату совершения оборота код ТН ВЭД не активный и имеет преемника. В этом случае система автоматически заменит код ТН ВЭД преемником из справочника ГСВС.
- Если при выписки основного ЭСФ на дату совершения оборота код ТН ВЭД не активный и НЕ имеет преемника система разрешит указать другой действующий код ТН ВЭД.
При выписке ЭСФ без СНТ необходимо использовать коды ТН ВЭД, которые действовали на дату совершения оборота.