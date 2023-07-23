Обновленный туристский маршрут открылся в Катон-Карагайском нацпарке при поддержке ПРООН

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - При поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) состоялось открытие обновленного туристского маршрута «Орман жолдары» в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке, одном из крупнейших парков Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПРООН.

«Орман жолдары» - концептуальный маршрут, где каждый посетитель – это гость леса. Лес же представлен как многогранный живой механизм со своей историей, правилами и философией существования, который готов делиться гармоничной формулой жизни, применимой к жизни человека.

В последние годы в Казахстане отмечается значительный интерес к внутреннему туризму. Особенной популярностью среди туристов пользуются национальные парки, которые также играют ключевую роль в развитии экологического туризма. В Казахстане насчитывается 14 национальных парков. Так, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (МЭПР РК) за 2022 год национальные парки страны посетило около 2 миллионов туристов, что на 25 процентов выше, чем в 2021 году.

Территория Катон-Карагайского национального парка составляет 643 477 га. С 2017 года Катон-Карагайский национальный парк включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО как казахстанско-российский трансграничный биосферный резерват. На территории нацпарка действуют 10 туристских маршрутов и четыре тропы общей протяженностью более 680 км. В 2022 году Катон-Карагайский национальный парк посетило 7 061 человек.

«Восточно-Казахстанская область – один из самых лесных регионов нашей страны. Площадь лесного фонда области составляет 2,9 млн га, из них покрытая лесом 1,6 млн га. Наш регион богат ценными хвойными и лиственными лесами, которые играют важнейшую роль в регулировании климата, воды и является местом обитания тысячи видов растений и животных. Поэтому охрана горных лесов Алтая – это наша первостепенная задача, особенно учитывая, что климат с каждым годом становится засушливее. Развитие экологических маршрутов обеспечивает безопасность и доступность к уникальным уголкам природы для посетителей национального парка без ущерба флоре и фауне», - отметил Кайрат Мейрембеков, руководитель Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

На маршруте «Орман жолдары» установлены входная группа, арт-объекты, пять аншлагов, навигационные указатели и информационные стенды, содержащие информацию о биологическом разнообразии национального парка. Протяженность маршрута составляет более 20 километров, и для его преодоления потребуется около одного-двух дней пешими и конными тропами.

Программа развития ООН на протяжении многих лет поддерживает Казахстан в развитии экологического туризма как одной из мер сохранения биологического разнообразия и устойчивого развития регионов в стране. Благоустройство туристических маршрутов и троп на природных территориях повышает безопасность любителей путешествий, а также позволяет распределить равномерно рекреационную нагрузку.

«Сохранение баланса природы и человека для будущих поколений является важнейшим составляющим в достижении Целей устойчивого развития для каждой страны. ПРООН, понимая значимость и потенциал экологического туризма для экономики страны, оказывает системную поддержку развития данной отрасли. Среди различных форм такой поддержки -совершенствование правовой основы экологического туризма с учетом передовых практик и общепризнанных международных стандартов, оказание экспертной и методической помощи, выработка стратегии развития экотуризма для особо охраняемых природных территорий (ООПТ), обустройство туристических маршрутов и пеших троп, обучение сотрудников ООПТ и развитие «зеленого» бизнеса в приграничных к ООПТ территориях», - отметил Сухроб Ходжиматов, заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане.

В течение 14 последних лет при поддержке ПРООН были созданы восемь новых ООПТ и расширены площади трех существующих. Особое внимание в этой работе уделяется усилению материально-технического оснащения и обучению сотрудников. В рамках проекта ПРООН, реализуемого в партнерстве с Правительством Казахстана, при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ), Катон-Карагайскому национальному парку были переданы: автомашины высокой проходимости, радиотехническое оборудование, малый лесной пожарный комплекс, квадрокоптер, фотокамера и фотоловушки, необходимое снаряжение для наблюдения за снежным барсом и другое.

Кроме того, в рамках проекта были установлены три комплекта ветро-солнечных панелей мощностью 2 кВт, что позволило обеспечить отдаленные кордоны парка электроэнергией, связью и улучшить условия проживания инспекторского состава. Сотрудники Катон-Карагайского национального парка регулярно участвуют в семинарах по вопросам устойчивого управления ООПТ, мониторинга биоразнообразия, лесных пожаров, SMM и др.