Обновленный состав Правительства оценил Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев дал оценку обновленному составу Кабинета министров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, этот состав является сильным. Как вы видите, пришли новые люди в Правительство, выросли определенные кадры, которые себя хорошо показывали на предыдущих позициях. Также мы видим, что ряд руководителей пришел из регионов, и это в целом очень важная тенденция», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

Он подчеркнул, что верхняя палата Парламента намерена активно сотрудничать с этим составом.

«Я считаю, что этот состав Правительства позволит решить те задачи по экономической реформе, которые поставлены Главой государства в Послании. Мы будем работать вместе с Правительством, мы будем сами инициировать законопроекты, не дожидаясь, пока те или иные нормы будут подготовлены Правительством. Мы активно занимаемся этим вопросом, какие-то инициативы будут исходить из Сената тоже», - добавил М. Ашимбаев.