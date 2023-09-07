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    11:29, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Обновленный состав Правительства оценил Маулен Ашимбаев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев дал оценку обновленному составу Кабинета министров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На мой взгляд, этот состав является сильным. Как вы видите, пришли новые люди в Правительство, выросли определенные кадры, которые себя хорошо показывали на предыдущих позициях. Также мы видим, что ряд руководителей пришел из регионов, и это в целом очень важная тенденция», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

    Он подчеркнул, что верхняя палата Парламента намерена активно сотрудничать с этим составом.

    «Я считаю, что этот состав Правительства позволит решить те задачи по экономической реформе, которые поставлены Главой государства в Послании. Мы будем работать вместе с Правительством, мы будем сами инициировать законопроекты, не дожидаясь, пока те или иные нормы будут подготовлены Правительством. Мы активно занимаемся этим вопросом, какие-то инициативы будут исходить из Сената тоже», - добавил М. Ашимбаев.


    Теги:
    Правительство РК Сенат Главная Парламент Правительство
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