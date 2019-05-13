Обновленную АСП получили 170 тысяч семей в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» с 1 апреля этого года ведется приём документов на получение обновленной адресной социальной помощи (АСП). Заявления принимают в центрах занятости и сельских акиматах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С 1 апреля по 13 мая 2019 года через систему «е-Халық» всего принято 230 032 заявления (1 242 954 человек), в том числе 181 652 (973 624 человек) новых заявления. 48 380 семьям (269 330 человек) произведен перерасчет ранее назначенных сумм.
Больше всего заявителей зарегистрировано в Туркестанской области - 54 723 семей, Шымкенте - 31 084 семей, Алматинской и Жамбылской областях - 24 443 и 24 029 семей соответственно.
Всего на сегодняшний день адресная социальная помощь обновленного формата выплачена 169 770 семьям на общую сумму 25,3 млрд тенге.
Министерство труда и социальной защиты населения РК напоминает, что адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления.
Согласно поручению Елбасы в Казахстане с 1 апреля текущего года критерий для оказания АСП увеличен с 50 до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тенге. При этом если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то теперь на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге.
Всего на адресную социальную помощь в 2019 году предусмотрено свыше 130 млрд тенге.
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