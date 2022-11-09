Обновленную Аллею Победы открыли в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аллея Победы в Актюбинской области, известная в народе как «стометровка», приобрела новый вид. Она была реконструирована в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и Eurasian Resources Group. Компания выделила на эти цели более 92,3 млн тенге. Сегодня в торжественной обстановке презентовали обновленную аллею, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытие обновленной аллеи прошло с участием акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, председателя Совета директоров ERG Александра Машкевича, ветеранов и жителей близлежащих домов.

«Крупнейшая компания ERG является примером социально ориентированной компании. На реконструкцию Аллеи Победы выделили более 90 млн тенге. Этот проект является одним из многих, которые мы реализуем совместно с ERG. В будущем будем вместе работать над реализацией еще более масштабных решений для наших жителей города», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

Построена новая входная группа, пробурена поливная скважина, установлена автоматическая система полива, чтобы ухаживать за будущим зеленым газоном, обновлено освещение аллеи, установлены новые скамейки, шахматные столы и урны, оборудованы мини-детские площадки, зона кардиотренажеров для пенсионеров. В 2023 году работы будут завершены.

«Горжусь тем, что наша компания профинансировала реконструкцию этого важного для города и всех его жителей объекта. Память о тех страшных годах и защитниках должна жить всегда. Я верю, что эта аллея по-прежнему останется любимым местом отдыха не только для жителей Жилгородка, но и для всех актюбинцев и гостей города. Уверен, здесь всегда будет чисто и красиво, ведь шефство над ним взял коллектив Актюбинского завода ферросплавов», - отметил на церемонии открытия обновленной Аллеи председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич.

Реконструкция Аллеи Победы является продолжением проекта благоустройства Жилгородка, начатого в 2021 году. На модернизацию жилых домов в этом районе направлено более 800 млн тенге.

Ветеран Актюбинского завода ферросплавов Куандык Калишев рассказал, что вся его молодость неразрывно связана с Жилгородком и «стометровкой».

«Сразу после армии в 70-х годах устроился на завод и начал жить в этом любимом районе. Со своей женой познакомился тоже здесь и часто звал ее сюда на свидания. И с детьми гуляли по этому скверу. Сегодня вижу обновленную аллею, где появились новые детские площадки, лавочки. Даже для нас, для ветеранов установили специальные кардиотренажеры. Спасибо руководству ERG, «Казхрома» и акимату области за проделанную работу, спасибо заводу, что взяли это значимое для заводчан место под свое крыло», - сказал ветеран.

Eurasian Resources Group реализует и другие социально значимые проекты в Актюбинской области. На благоустройство общественных территорий, ремонт сетей, установку детских и спортивных площадок, приобретение необходимых для региона медицинских оборудований и общественного транспорта компания выделила 3 млрд 286 млн тенге.

Компания уже реализовала ряд проектов в этом году. В Актобе и Хромтау установлены детские и спортивные площадки на общую сумму 106 млн тенге, благоустроена Аллея знаний в селе Дон. Пять автобусов переданы для городского автобусного сообщения, приобретена одна единица спецтехники для очищения улиц в городе Хромтау. В школе №4 города Хромтау установлена СТЕМ-лаборатория. Планируется сделать реконструкцию парка Победы и модернизацию жилых домов в актюбинском Жилгородке.

Отдельное внимание уделяется вопросам развития здравоохранения и образования. До конца года современным медицинским оборудованием будут оснащены станция скорой неотложной помощи в Актобе. 80 млн тенге направлены на укрепление материально технической базы Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова и Хромтауского горнотехнического колледжа. Соглашение также предусматривает реализацию в регионе программы «ERG Mektepke» по повышению квалификации учителей и запуск новой программы «ERG для колледжей».

Также меморандум предусматривает финансирование в рамках корпоративной инициативы ERG по инициативному бюджетированию моногородов - «Tugan Qala». Эти проекты по благоустройству горожане разрабатывали сами с помощью экспертов. Они были отобраны путем общего голосования. В меморандум попали 11 проектов по благоустройству в городе Хромтау на 65 млн тенге, которые будут реализованы до конца этого года.

ERG также инвестирует в МСБ. В октябре между акиматом Актюбинской области и ERG был подписан соответствующий меморандум. Соглашение предусматривает кредитование начинающих и действующих предпринимателей моногорода Хромтау. На данный момент общая сумма социальных инвестиций ERG в регионы присутствия группы, в том числе меморандумы с акиматами областей превысила 1 млрд долларов.



