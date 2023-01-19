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    Обновлен список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков в Астане

    19 Января 2023, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный акимат регулярно публикует перечень строительных организаций, у которых нет разрешений на привлечение денег дольщиков. В обновленный список попали свыше ста таких застройщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В списке – застройщики, находящиеся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.

    Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, в попавших в список многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. К ним относятся предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования.

    Для сохранности средств граждан акимат Астаны просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов - разрешения на строительство, положительного заключения РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов».

    Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

    По всем имеющимся вопросам можно обращаться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» по адресу: город Астана, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, 9. Телефоны для обратной связи: 8 (7172) – 55-04-28, 55-67-03.

    Список объектов можно посмотреть здесь.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство Жилье
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