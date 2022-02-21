Обновлен состав Совета директоров АО «Отбасы банк»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем Совета директоров АО «Отбасы банк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») сегодня избран Канат Шарлапаев, председатель правления холдинга «Байтерек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее, 16 февраля 2022 года, на заседании правления Холдинга «Байтерек» были избраны новые члены Совета директоров АО «Отбасы банк». Ими стали Адиль Мухамеджанов и Санжар Жамалов. Также в Совет директоров банка были переизбраны председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, Ерсаин Хамитов, независимые директора Нурлан Токобаев и Эльмира Ермекова.

Всего в составе Совета директоров Отбасы банка представлено семь человек.

Адиль Мухамеджанов и Ерсаин Хамитов в Совете директоров банкабудутпредставлять интересы Холдинга «Байтерек».

Санжар Жамалов в Совет директоров Отбасы банка вошел в качестве независимого директора. Он будет возглавлять комитет по аудиту и комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию.

Санжар Жамалов работает в ING Bank в Алматы на должности главы Представительского Офиса в Республике Казахстан, CFA Charterholder (дипломированный финансовый аналитик). В 2007 году окончил Карлов Университет, бакалавр Финансовой Математики (Факультет Математики и Физики), в 2010 году - университет Ньюкасла, Мастер по Международному Финансовому Анализу. Обучается в Кембриджском университете, Executive MBA, Judge Business School.

Переизбранный член Совета директоров Отбасы банка, независимый директор Нурлан Токобаев возглавит комитет по управлению рисками.Также он входит в совет директоров ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» и ОАО «Оптима Банк» (Кыргызстан). Ранее Нурлан Токобаев занимал должность независимого директора Совета директоров «Advance Bank of Asia» (Cambodia) и АО «Визор Капитал» (Казахстан), был председателем правления и председателем Совета директоров АО «Коммерческий банк «Кредит-Стандарт» (Узбекистан). Нурлан Токобаев участвовал в разработке законопроектов по жилищно-строительным сбережениям и ипотечному кредитованию в Республике Казахстан.

Переизбранный член Совета директоров Отбасы банка, независимый директор Эльмира Ермекова возглавит комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. Ранее Эльмира Ермекова занимала должность председателя правления АО «Учебный Центр Национального Банка Республики Казахстан». Также она была исполнительным директором АО «Казкоммерцбанк». Имеет 18-летний опыт работы в финансовой сфере, в том числе руководителем HR-направления Национального Банка РК, АО «Халык Банк», АО «Казахинстрах».

Срок полномочий членов Совета директоров Отбасы банка – 3 года.