08:00, 15 Июль 2021 | GMT +6
Обновлен антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки в РК: 5314 человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5314 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1576,
город Алматы - 850,
город Шымкент - 416,
Акмолинская область - 160,
Актюбинская область - 204,
Алматинская область - 144,
Атырауская область - 299,
Восточно-Казахстанская область - 79,
Жамбылская область - 71,
Западно-Казахстанская область - 234,
Карагандинская область - 603,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 84,
Мангистауская область - 189,
Павлодарская область - 156,
Северо-Казахстанская область - 86,
Туркестанская область - 59.
Всего в стране выявлено 472 106 заболевших.