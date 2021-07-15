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    08:00, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Обновлен антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки в РК: 5314 человек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5314 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1576,

    город Алматы - 850,

    город Шымкент - 416,

    Акмолинская область - 160,

    Актюбинская область - 204,

    Алматинская область - 144,

    Атырауская область - 299,

    Восточно-Казахстанская область - 79,

    Жамбылская область - 71,

    Западно-Казахстанская область - 234,

    Карагандинская область - 603,

    Костанайская область - 104,

    Кызылординская область - 84,

    Мангистауская область - 189,

    Павлодарская область - 156,

    Северо-Казахстанская область - 86,

    Туркестанская область - 59.

    Всего в стране выявлено 472 106 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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