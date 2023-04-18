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    Обновился топ-10 лучших казахстанских боксеров

    18 Апреля 2023, 04:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил положение казахстанских боксеров в своем рейтинге вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лидером рейтинга по-прежнему является Геннадий Головкин. Мейирим Нурсултанов после успешной защиты титула чемпиона WBO International в среднем весе поднялся с четвертого на второе место. Сергей Липинец и Жанибек Алимханулы опустились в списке на третью и четвертую позиции, соответственно.

    Топ-10 казахстанских боксеров P4P по версии BoxRec:

    1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)

    2. Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО)

    3. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)

    4. Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО)

    5. Али Ахмедов (19-1, 14 КО)

    6. Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО)

    7. Жанкош Тураров (27-0, 20 КО)

    8. Руслан Мадиев (15-2, 6 КО)

    9. Евгений Павлов (9-0, 7 КО)

    10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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