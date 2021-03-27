Обновился состав Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 марта в формате онлайн состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова отметила важность выработки эффективного взаимодействия по вопросам укрепления института семьи на всех уровнях, а также необходимость тесного взаимодействия с гражданским обществом.

«Ответственность за достижение поставленных целей и задач Концепции семейной и гендерной политики должна быть возложена на акимов регионов. Работа в данном направлении не должна быть формальной. Вопросы укрепления института семьи находятся в фокусе внимания Главы государства», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

В целях укрепления состава Национальной комиссии Указом Президента №536 от 19 марта 2021 г. в ее состав включены новые члены – активные представители гражданского общества и квазигосударственного сектора. Это руководители общественных объединений «Союз отцов» М.Айтмағанбет и «Союз многодетных матерей «Talbesik» Л.Кожахметова, президент Национальной ассоциации кооперативов К.Шайх, председатель Альянса региональных женских инициатив западных областей Казахстана «ORTAQ» С.Салихова, журналист Д.Мукаев, председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Г.Бурибаева, исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» Л.Ахмурзина, директор Кызылординского областного филиала АО «Казпочта» А.Абибуллаева. Советник Президента РК М.Акимжанова и общественный деятель С.Турсынбекова представлены в качестве заместителей председателя Нацкомиссии.

На заседании заслушан отчет Министерства информации и общественного развития о ходе выполнения второго этапа плана мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, а также презентован Национальный доклад «Казахстанские семьи – 2020».

Обсуждены вопросы о выполнении государственного социального заказа, направленного на реализацию государственной семейной и гендерной политики. Лаззат Рамазанова рекомендовала пересмотреть подходы к планированию проектов реализуемых в рамках грантового финансирования.

В регионах организована деятельность 31 центра поддержки семьи «Жанұя», «Бақытты отбасы» и других центров. Они консультируют семьи по юридическим вопросам, вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости и т.д.

Активно развивается движение отцов для укрепления института отцовства, который играет важное значение в воспитании детей и молодежи. На сегодняшний день работают 8 филиалов РОО «Союз отцов» в городе Алматы, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Кызылординской областях. В этом направлении реализуется ряд совместных проектов с международной организацией ЮНФПА.

По итогам заседания дан ряд рекомендаций центральным государственным и местным исполнительным органам.

С полным списком Нацкомиссии можно ознакомиться здесь.