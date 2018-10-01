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Обнаружены ступени упавшей ракеты «Союз»

12 Октября 2018 19:10 195
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Обнаружены ступени упавшей ракеты «Союз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты обнаружили ступени упавшей ракеты «Союз», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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«Сегодня днем обнаружены ступени космического корабля силами и средствами Российской базы №1, дислоцирующейся в городе Жезказгане», - отметили в ведомстве.

По данным КЧС, первая, вторая, третья ступени, а также двигательная установка системы аварийного спасания обнаружены в радиусе 40 км от села Талап Улытауского района Карагандинской области.

«На территории падения фрагментов ракеты-носителя наличие степных или лесных пожаров, жертв и разрушений не обнаружено», - добавили в Комитете.

Напомним, 11 октября 2018 года в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10». Спустя несколько минут после старта прямая трансляция запуска на сайте Роскосмоса была прервана, и диктор объявил об «аварии на ракете-носителе». На борту ТПК «Союз МС-10» находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Позже появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур».

Капсула, в которой находились космонавты, приземлилась близ города Жезказгана, космонавты живы.

Как сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, для расследования инцидента с космическим кораблем «Союз МС-10» будет создана межправительственная комиссия.

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Освоение космоса, Байконур,
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Автор:

Серик Сабеков

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