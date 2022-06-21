Обнаружено многослойное поселение эпохи палеолита в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты Национального музея Республики Казахстан и Тюбингенского университета Германии обнаружили многослойное поселение эпохи палеолита в Енбекшиказахском районе Алматинской области. На историческом месте было найдено множество каменных орудий, включая нуклеусы, скребки и острые камни. Найденные при раскопках кости животных и осадки угля планируется отправить на лабораторное исследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального музея Республики Казахстан.

На основании международного договора с Национальным музеем РК и Тюбингенским университетом Германии с 2017 года по проекту «Palaesilkroad» дополнительным руководителем археологических исследований по поиску памятников эпохи палеолита на территории Казахстана является главный научный сотрудник музея, доктор исторических наук, академик Жакен Таймагамбетов.

«В рамках международного проекта с мая месяца проводились исследовательские работы в Кербулакском и Енбекшиказахском районах Алматинской области. В результате из культурных слоев поселения «Тікенекті-2» в Енбекшиказахском районе выявлены артефакты, относящиеся к эпохам среднего каменного века, позднего палеолита и неолита. Так как археологические раскопки являются международным проектом, здесь наряду с сотрудниками Национального музея работают исследователи, доктора наук из Испании, Греции, Германии, Америки. Также активное участие в работе принимают студенты Казахского национального университета имени аль-Фараби. Два наших учащихся за рубежом защитят докторскую диссертацию по палеолиту», - отметил доктор исторических наук, академик Жакен Кожахметулы.

Казахстанско-российскими, казахстанско-германскими, казахстанско-японскими международными экспедициями во главе с Жакеном Кожахметулы было выявлено 85 пещер, относящихся к эпохе палеолита, ранее неизвестных Каратаускому хребту. В связи с этим, совместно с зарубежными учеными с помощью современных технологий было проведено сканирование пещеры Туттыбулак на горе Боралдай Байдибекского района Туркестанской области, в результате чего из остатков пепла, относящихся к среднему каменному веку, стало известно о жизни более 41 тыс. лет назад.

«Исследовательская работа в пещере Туттыбулак началась к концу 20 века. Основоположник археологии каменного века в Казахстане, один из первых казахских археологов, ученый, мой учитель Хасан Алпысбаев, зная об исторической тайне в недрах пещеры, в 1959 году не имел возможности провести раскопки в этом месте. В проведении археологических раскопок должна участвовать целая группа. Поэтому данная работа была отложена, инициативу нашего учителя мы продолжаем сейчас. В 2018 году в рамках проекта «Palaesilkroad» в пещере Туттыбулак в результате проведенных исследований были обнаружены остатки пепла, каменные орудия и челюсть человека. Челюсть также могла принадлежать первому человеку. В настоящее время челюсть исследуется в лаборатории Германии. А судя по остаткам пепла, можно сказать, что в тот период здесь жили люди, которые использовали очаг и огонь. Работа в пещере Туттыбулак будет проведена и в этом году. Мы уверенны, что добьемся интересных результатов», - сообщил Жакен Таймагамбетов.

Экспедиция из числа археологов Национального музея РК и Тюбингенского университета продолжит поиск и изучение памятников эпохи палеолита на территории Казахстана в Туркестанской, Жамбылской, и Восточно-Казахстанской областях.

Как ранее сообщалось, археологи нашли еще три редких захоронения в Талды, а актюбинские археологи исследовали построенную в ХIХ веке мечеть Досжан-хазрета.



