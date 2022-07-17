Обнаруженные в средневековых городищах подсвечники хранят в музее в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В экспозициях и фондах Атырауского историко-краеведческого музея хранятся десятки древних подсвечников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди с древних времен искали источники освещения своих святилищ и жилищ. Предположительно, первый прообраз свечи появился в Древнем Египте. Многие обычаи, традиции и верования, использовавшиеся в повседневной жизни наших предков, имеют большое познавательное и воспитательное значение. Один из таких нравственных обычаев связан с понятием «свеча». Слово «светильник» — понятие сакральное. Ведь слово «свеча» означает свет, луч, огонь. И для свечей изготавливали необычные, оригинальные, особенные подставки или подсвечники», - сообщила археолог Атырауского областного историко-краеведческого музея Эльмира Ибрагимова.

В научном фонде историко-краеведческого музея Атырауской области хранится немало подсвечников, найденных при раскопках средневековых городищ Сарайшык, Актобе-Лаэти археологическими экспедициями под руководством Льва Галкина, Зайноллы Самашева, Вячеслава Афанасьева.

«Многие из них относятся к XIII-XV векам. Один из них, найденный в 1976 году во время раскопок городища Сарайшык , это подсвечник серого цвета формы круглой чаши с плоским основанием. Посередине светильника канавка, а по краям — желоб. Такой подсвечник изготавливали путем замешивания и обжига глины. Высота экспоната — 3 сантиметра, диаметр — 9, диаметр прорези для вставки свечи – три сантиметра. Там же, в Сарайшыке, нашли еще один подсвечник высотой около шести и диаметром около 12 см, сделанной в виде низкой чашечки красно-коричневого цвета круглой формы. На краю светильника установлен водопроводный кран с приподнятой ручкой. В фонде музея хранится еще один подсвечник красного цвета, сделанный в виде яблока. Глиняный предмет хорошо ангобирован, в современном мире это называется декор. Форма подсвечника конусовидная, основание плоское, посередине имеется канавка для крепления ремня. Подсвечник этот довольно высокий - 24 сантиметра, в нем прослеживаются элементы аристократизма», - проинформировала Э. Ибрагимова.

По ее словам, в музее есть еще и лампа сферической формы, сделанная из железа. На одной стороне крючок, на другой — кран для слива масла и железная надпись. Изготовлен такой подсвечник, найденный в 1996 году в средневековом городе Сарайшик, из металла методом литья.

«Есть у нас светильник голубого цвета, изготовленный из керамической кашинной глины. Форма цилиндрическая, с роговым отводом для ремня. Его изготавливают путем замешивания и обжига глины», - резюмировала Эльмира Ибрагимова.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области археологи нашли клад из серебряных и медных монет.