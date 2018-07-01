Обнародовать информацию по земельным участкам намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия «Нұр Отан» намерена обнародовать всю информацию по земельным участкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия сегодня активно работает над созданием геоинформационной системы, которая предоставляла бы информацию о свободных земельных участках, имеющихся в акиматах и выставляющихся или на продажу, или предоставляющихся в аренду. Эта сфера - одна из коррумпированных. Закрытая информация сложилась именно по земельным участкам, поэтому мы хотели бы через этот новый ресурс, информационный портал, предоставлять полную информацию о земельных участках, коммуникациях, аукционах и ценах», - рассказал первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, выступая на дискуссионном клубе Nur Otan Trends.

По его словам, в будущем через этот портал также можно будет подавать заявку и участвовать в аукционах по приобретению этих земель или получению их в аренду.

«Поэтому мы такой ресурс создаем. Сегодня мы активно работаем с Правительством, заместителем Премьер-Министра Аскаром Жумагалиевым, который курирует эту сферу. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы какие-то результаты постараемся показать», - заключил он.

Напомним, в начале июня на политсовете партии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал искоренить коррупцию, связанную с разрешениями на использование земли. Тогда директор палаты предпринимателей Кызылординской области Галымбек Жаксылыков рассказал, что в регионе для всех предпринимателей обеспечен доступ к информации о свободных земельных участках, выдаваемых в коммерческих целях, или к арендным аукционам.

«Эта информация должна быть открытой. Предприниматели должны знать, где, какая есть земля. Кому и как она продана? Почему ему, а не другим? Была ли конкуренция? Тогда не будет коррупции. Не будет связи между бизнесменом и чиновником. Сколько мы уже об этом говорим. В целом это можно решить. Эти вопросы решены в Кызылординской области?» - обратился к нему Нурсултан Назарбаев.