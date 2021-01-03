Обнародован список предполагаемых соперников Геннадия Головкина на предстоящий бой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт BoxingInsider.com поделился мнением о ближайших планах казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В шорт-лист 38-летнего казахстанского чемпиона входят Хайме Мунгия и Деметриус Андраде, но он также намерен решить исход противостояния со своим главным соперником — мексиканцем Саулем Альваресом.

«Что касается его следующего соперника, похоже, что все, кто находится рядом с многолетним чемпионом в среднем весе, тянут его в одном направлении. Несмотря на предварительные переговоры с командой Мунгии, Головкин давно хотел свести счеты с «Канело» Альваресом. Кроме того, промоутер Эдди Хирн недавно заявил о своем желании устроить бой Головкина с обладателем пояса WBO Деметриусом Андраде», — пишет сайт.



