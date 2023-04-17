Обменяй, чтобы бросить сигареты: миллиону курильщиков раздадут бесплатные вейпы в Англии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Беспрецедентная кампания по борьбе с курением началась в Англии. За основу взят принцип замещения более вредных сигарет на менее вредные бездымные продукты с никотином, передает МИА «Казинформ».

Одному миллиону курильщиков будет предоставлен бесплатный стартовый набор для вейпинга. Цель – побудить их отказаться от табачных изделий, в которых есть процесс горения и выделяется дым сигарет, кальянов и т.д. В правительстве анонсировали, что почти каждый пятый курильщик в Англии получит набор наряду с психологической поведенческой поддержкой. Кроме того, власти начнут консультации с производителями, чтобы убедить их размещать рекомендации по отказу от курения внутри пачек.

Министр здравоохранения Англии Нил О'Брайен изложил пакет мер, направленных на снижение уровня курения ниже 5% к 2030 году, во время мероприятия в консервативном аналитическом центре Policy Exchange. Этот пакет включает поощрение людей в отказе от сигарет в пользу менее вредных продуктов без горения, борьбу с незаконной продажей вейпов лицам моложе 18 лет, ваучеры для беременных курящих женщин и другие.

Все эти меры нацелены на достижение задачи, которую ставят перед собой власти Англии в сфере здравоохранения: это искоренение курения не путем запретов, а последовательного снижения вреда.

Параллельно с пропагандой вейпов, систем нагрева табака и других бездымных устройств для взрослых курильщиков власти ведут бескомпромиссную борьбу с продажами таких гаджетов несовершеннолетним. В правительстве стремятся жестко противодействовать любым незаконным продажам вейпов – основной акцент делается именно на исключении доступа детей и подростков к продукции, содержащей никотин.

План включает не только раздачу бесплатных устройств, но и другое стимулирование перехода курильщиков на бездымные устройства. Так, курящим беременным женщинам в Англии может быть предложена компенсация до 400 фунтов стерлингов за отказ от курения. Данная мера включена в пакет мер, который обнародовало правительство страны.

Министр здравоохранения Нил О'Брайен отметил, что политика бесплатного вейпа под названием «обменяй, чтобы бросить» станет первой в своем роде во всем мире. Таков принципиальный подход английских властей к борьбе против курения.

«Не менее двух третей пожизненных курильщиков умрут именно из-за курения. Сигареты – это единственный продукт в продаже, который убивает вас при правильном использовании», – произнес министр, обращаясь к жителям.

Подсчитано, что 9% женщин в Англии все еще курят во время беременности, нанося непоправимый вред своему ребенку. В правительстве предполагают, что материальные стимулы и поведенческая поддержка помогут эффективно противодействовать этому.

Властям на местах предлагается присоединиться к «первой волне» регионов страны, где будет реализована «политика бесплатного вейпа», хотя ее анонсируют лишь как начало. В течение последующих двух лет будет внедрена более масштабная общенациональная схема продвижения бездымных устройств для замены сигарет. По предварительным оценкам, первоначально бесплатная раздача вейпов миллиону курильщиков обойдется казне примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов. Это небольшая сумма, особенно если сравнивать с тем колоссальным вредом, который курение наносит здоровью англичан, и с расходами на лечение заболевших раком легких из-за табачного дыма. Согласно планам правительства, к 2030 году Англия должна стать полностью свободной от табачного дыма – и не за счет запретов, а последовательной политики снижения вреда.

В 2019 году в правительстве пообещали покончить с курением к концу следующего десятилетия, индикатором чего должно стать снижение доли курящих ниже 5%. По состоянию на 2021 год распространенность курения в Англии составляла всего 13%, что является самым низким показателем в мире за всю историю статистики.

Английские власти крайне жестко следят за тем, чтобы вейпы, поды и другие бездымные устройства (как и сигареты) не попадали в руки несовершеннолетних. Данные обзора NHS, опубликованные в прошлом году, показали, что 9% учащихся средних школ регулярно или от случая к случаю пользуются вейпом, в том числе почти каждый пятый 15-летний подросток. Реакцией на это станет создание нового подразделения по соблюдению стандартов торговли – службы, которая будет отслеживать соблюдение запрета продаж вейпов или сигарет лицам моложе 18 лет.

В некоторых других англоязычных странах используют «запретительно-стимулирующий» подход к борьбе с курением. Новая Зеландия планирует ввести неуклонно повышающийся возраст для курения. Идея в том, чтобы предотвратить продажу сжигаемого табака лицам, родившимся 1 января 2009 года или после этой даты, чтобы, достигнув совершеннолетия, они могли покупать только вейпы или другие бездымные системы доставки никотина, но не сигареты.