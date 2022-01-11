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    Обменные операции, международные платежи и переводы начнут возобновляться с 12 января - Нацбанк

    11 Января 2022, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по содействию финансовой стабильности сообщает Национальный банк Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «Национальный Банк Казахстана с момента начала чрезвычайных событий с усиленным вниманием наблюдает за ситуацией на внутреннем рынке.

    С целью поддержания банковской ликвидности, в дополнение к стандартным инструментам, Национальный Банк Казахстана начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сроки до 3 месяцев . Все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме», - говорится в сообщении НБК.

    Кроме того, сообщается, что, в связи со стабилизацией ситуации в Алматы и других регионах, а также с постепенным восстановлением каналов связи, с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи , обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы.

    Во исполнение поручения Главы государства в целях содействия финансовой стабильности на фоне произошедших беспрецедентных событий Национальный Банк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка, при необходимости путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка.

    Автор:

    Нацбанк Казахстана Банки ЧП-2022
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