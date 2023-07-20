Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Обмен тенге на рубли: сельчанка из Костанайской области попалась на уловку мошенников

    20 Июля 2023, 09:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции района Б.Майлина в Костанайской области раскрыт факт мошенничества, совершенный с помощью мессенджера WhatsApp. Женщина пыталась поменять тенге на рубли, а в итоге осталась обманутой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница районного центра обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники при обмене денег. Как выяснилось, женщина собиралась поехать в отпуск в Россию. Для обмена тенге на рубли она обратилась в банк, но нужной суммы там не оказалось, необходимо было подождать. Но ждать женщине было некогда, поэтому по совету подруги вступила она в группу в WhatsApp «Куплю рубль». Здесь же она списалась с мужчиной, и даже не зная его имени, договорилась купить 100 тыс. рублей по выгодному курсу.

    В итоге пострадавшая нужную сумму в тенге мужчине перевела, а вот в рублях свои деньги уже не получила.

    «Сразу после обращения потерпевшей в полицию, было начато досудебное расследование по статье «Мошенничество, совершенное с помощью информационных систем». Подозреваемый был установлен после проведения необходимых оперативно-следственных и розыскных мероприятий. Им оказался житель поселка Качар, который завладел суммой более 390 тыс тенге»,- прокомментировал старший следователь Евгений Обертынский.

    В ходе расследования было также установлено, что и в самом чате, в который вступила женщина, не раз говорилось о действиях мошенников. Но эту информацию потерпевшая проигнорировала.

    Благодаря слаженным действиям страж порядка деньги женщине возвращены.

    «Полиция в очередной раз предупреждает: для того, чтобы не стать жертвой мошенников необходимо не доверять сомнительным сделкам с незнакомыми людьми, которые сулят сиюминутную выгоду. Будьте внимательными и бдительными», - отмечают в полиции.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Мошенничество Борьба с коррупцией Костанай полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Отбывающий срок мошенник обманул жительницу Уральска
    Связь 5G запустят в этом году в Костанае
    Киберпреступную группу осудили в Шымкенте за кражу 65 млн тенге со счетов казахстанцев
    Портрет сетевого афериста и его жертвы нарисовали полицейские СКО
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау