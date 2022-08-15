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    • «Обмеление» водоема в Ботаническом саду объяснили в столичном акимате

    15 Августа 2022 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители столицы заметили снижение уровня воды искусственного водоема в Ботаническом саду. В столичном акимате прокомментировали явление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежедневно в ночное время происходит забор воды из водоема в Ботаническом саду для полива зеленых насаждений, утром уровень воды приходит в норму, обмеления водоема нет», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

    В ведомстве также заверили, что коммунальными службами на постоянной основе ведутся работы по санитарной очистке водоема и прилегающей территории.

    Астанинский Ботанический сад – это особо охраняемая прирoдная территoрия со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Нур-Султан
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