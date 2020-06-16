Обмеление озера Иссык – приостановлена деятельность 4 электростанций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соцсетях активно обсуждается обмеление озера Иссык в Алматинской области, какие меры принял после этого акимат, рассказал пресс-секретарь акима области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внимание на обмеление озера 14 июня в своем посте обратил в Facebook Санжар Бокаев.

В свою очередь, пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел на своей странице в Facebook сообщил, что вчера по поручению акима Алматинской области он побывал на озере Иссык, чтобы разбираться в ситуации.

Отдельно Галымурат Жукел остановился на ситуации с уровнем воды в озере, отметив, что озеро Иссык является источником питьевой и поливной воды для жителей города Есик, дачных массивов, а также крестьянских хозяйств, прилегающих сельских округов.

«В настоящее время, в первую очередь, осуществляется подача питьевой воды, остальной объем воды направляется на полив. Питьевая вода подается в полном объеме в соответствии с потребностью жителей города Есик. С озера Иссык осуществляет забор воды ТОО «Гидросервис», которое занимается обеспечением поливной воды сельскохозяйственных угодий Коктобинского, Болекского, Рахатского сельских округов и дачных массивов, прилегающих к городу Есик. Площадь орошения сельхозугодий составляет 5,5 тысяч гектаров. В данное время приток в озеро Иссык Енбекшиказахского района составляет 4 куб.м в секунду, из которых на полив направляется 3,6 куб.м в секунду (потребность составляет 7-8 куб.м в секунду), недостающий объем воды предназначенный для полива составляет 3,5 - 4 куб.м в секунду. Приток в озеро Иссык напрямую зависит от таяния горных ледников Заилийского Алатау. Причиной низкого притока в озеро Иссык является низкое количество осадков в зимний период 2019-2020 года для формирования горных ледников, а также недостаточная температура для активизации обильного таяния ледников», - написал Галымурат Жукел.

Он отметил, что в связи со снижением притока воды в озеро и нехваткой воды на полив, проводится разъяснительная работа среди населения, установлен график полива крестьянских хозяйств исходя из фактического объема поливной воды, приостановлена деятельность 4 гидроэлектростанций, расположенных в русле реки Иссык для увеличения объема поливной воды.

Вместе с тем, в мае проводилось авиационное обследование состояние горных ледников, которое выявило отсутствие активного таяния горных ледников.

Кроме того, пресс-секретарь акима отметил, что его поразила «инфраструктура» на озере: будки с мороженным, донерная, старые беседки, купающиеся люди на озере, в котором делать этого нельзя, самодельный пирс и катер.

«Вчера было принято решение закрыть «лавочку». Все коммерческие объекты будут демонтированы. К тому же, как выяснилось, нет ни одного документа на киоски. Катера также будут выведены за пределы территории. Установим шлагбаум в районе бывшей автостанции, и дальше к озеру можно будет добраться только пешком», - отметил Галымурат Жукел.