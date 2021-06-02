Обманувшую казахстанцев на 185 млн тенге мошенницу осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мошенница, обманувшая казахстанцев на 185 миллионов тенге, осуждена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

Напомним, в августе 2019 года 64 человека обратились с коллективным заявлением в отношении Дильфузы Алдабергеновой, уточнив, что вследствие обмана им причинен материальный ущерб на общую сумму более 185 миллионов тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Бостандыкского района по ст.190 ч.3 п.1, 4 УК РК.

«Досудебным расследованием установлено, что с июня 2018 года по сентябрь 2019 года гражданка Алдабергенова посредством социальных сетей объявила об открытии инвестиционного проекта. Суть проекта заключалась в увеличении денежных средств путем вложения их для совершения ставок в букмекерские конторы, а также в различные бизнес-проекты. Таким образом, вкладчики перечисляли организатору и другим лицам посредством банковских карт денежные средства, для получения прибыли в размере 30% и 50%, но в последующем так и не получили прибыль. Вложенные средства Алдабергенова им не вернула. В ходе проведения следствия подозреваемая была задержана и санкции суда арестована», – проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Вина Дильфузы Алдабергеновой следствием доказана. Производство по уголовному дело заверено, его материалы переданы в суд. Судьей Алмалинского районного суда в отношении Дильфузы Алдабергеновой вынесен приговор по ст.190 ч.4 п.2 УК РК и ст.217 ч.3 п.2 УК РК сроком 6 лет 8 месяцев лишения свободы.