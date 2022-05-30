Обманувших жителей на 100 млн тенге аферистов задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В подразделения департамента полиции города Шымкента в мае поступили заявления от несколько десятков горожан. Местные жители заявили, что стали жертвой мошенников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Малознакомые женщины, прикрываясь именем одной из госкорпораций, обещали бесвозмездные гранты и низкопроцентные кредиты. Обманом они завладели деньгами потерпевших на сумму 100 млн тг.

В связи с необходимостью раскрытия преступления была создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников прокуратуры и полиции.

В результате успешно проведенных мероприятий установлено, что к данным аферам причастны шесть женщин, 1983, 1986,1987 и 1990 годов рождения.

Установлено также, что эта преступная группа орудовала в городе в период с 2020 по май 2022 года.

Из шести подозреваемых одна уже осуждена и отбывает наказание в городе Нур-Султане за аналогичное преступление, четыре водворены в изолятор временного содержания, а еще одна объявлена в межгосударственный розыск.

Межведомственная группа проводит досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество». Число потерпевших составило более 30 человек. Однако прокуроры и полицейские не исключают вероятность того, что жертвой этой преступной группы могли стать свыше 200 человек.