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    Обманувшего 40 человек мошенника задержали в Атырау

    10 Августа 2023, 15:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраускими полицейскими задержан подозреваемый в обмане 40 человек, которым он обещал найти высокооплачиваемую работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сотрудники управления криминальной полиции задержали 35-летнего мужчину. Он подозревается в том, что с января по март обманывал граждан, обещая их трудоустроить в крупную нефтяную компанию. За это подозреваемый получал денежные средства в размере 100-150 тысяч тенге с каждого.

    В результате его мошеннических действий около 40 местным жителям был причинен ущерб на сумму более 4 млн тенге.

    «По данному факту в отношении подозреваемого 1988 г.р., возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.190 УК РК, проведены следственные действия. В настоящее время подозреваемый полностью признал свою вину и содержится в изоляторе временного содержания. В суд направлено уголовное дело по 40 эпизодам», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Криминал Мошенничество полиция
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