Обманувшего 40 человек мошенника задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраускими полицейскими задержан подозреваемый в обмане 40 человек, которым он обещал найти высокооплачиваемую работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, сотрудники управления криминальной полиции задержали 35-летнего мужчину. Он подозревается в том, что с января по март обманывал граждан, обещая их трудоустроить в крупную нефтяную компанию. За это подозреваемый получал денежные средства в размере 100-150 тысяч тенге с каждого.

В результате его мошеннических действий около 40 местным жителям был причинен ущерб на сумму более 4 млн тенге.

«По данному факту в отношении подозреваемого 1988 г.р., возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.190 УК РК, проведены следственные действия. В настоящее время подозреваемый полностью признал свою вину и содержится в изоляторе временного содержания. В суд направлено уголовное дело по 40 эпизодам», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции области.