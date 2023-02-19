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    Обломки космического грузовика «Прогресс М-21» затонули в Тихом океане

    19 Февраля 2023, 13:19

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21» вчера, 18 февраля 2023 года, был отстыкован от Международной космической станции (МКС) и должен был сразу же сведен с орбиты. Но произошло это только через сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прямая трансляция отсыковки космического грузовика от МКС и момент разворота «Прогресса» для выявления места повреждения на его корпусе был показан в прямом эфире.

    Как стало известно позднее, после окончания съемок внешней поверхности корабля, визуальных повреждений не было обнаружено. Поэтому было принято решено отложить сведение с орбиты «Прогресса-МС-21» для анализа полученной информации.

    Сегодня, 19 февраля, «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    Космический грузовик «Прогресс МС-21» был запущен с Байконура 26 октября 2022 года и находился в его составе 3, 5 месяца.

    После завершения миссии космического грузовика стыковочный узел модуля «Поиск» российского сегмента МКС свободен и ожидает прибытия беспилотного корабля «Союз МС-23», запуск которого был назначен советом главным конструкторов на 24 февраля 2023 года.

    Фото: Роскосмос

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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