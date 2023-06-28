Обломки батискафа «Титан» доставили в Канаду

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня канадское судно «Horizon Arctic» вошло в гавань города Сент-Джонс с необычным грузом на борту - с обломками подводного аппарата «Титан», который взорвался 18 июня при погружении к легендарному лайнеру «Титаник» на глубине около 4 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CBC News.

На борту «Horizon Arctic» также находился аппарат с дистанционным управлением «Одиссей», который работал в зоне пропажи батискафа в Атлантическом океане. Обломки «Титана» аппарат обнаружил в нескольких сотнях метров от корпуса «Титаника», точнее от его носовой части.

«Наша команда успешно завершила операцию и все еще находится в процессе демобилизации с судна «Horizon Arctic», - сказал представитель «Pelagic Research», нью-йоркской компании, которой принадлежит аппарат «Одиссей».

Через несколько минут после того, как судно пришвартовалось к южной стороне гавани, команда исследователей поднялась на борт «Horizon Arctic», чтобы приступить к своей работе. Ближе к полудню кран начал выгружать части батискафа «Титан» на терминал канадской береговой охраны. Среди обломков была полукруглая деталь, которая по-видимому была носовой частью «Титана», и боковая панель с покрытием поверх логотипа «OceanGate».

Считается, что все пять человек, находившиеся на борту, погибли в результате взрыва батискафа «Титан», в том числе и генеральный директор «OceanGate Expeditions» Стогтон Раш, чья компания построила батискаф по экспериментальному проекту.

Сам Стогтон Раш неоднократно говорил, что материалы не были стандартными для глубоководных аппаратов.

Обломки подводного аппарата будут переданы следователям, чтобы выяснить, что пошло не так. Береговая охрана США и местные органы власти в настоящее время расследуют инцидент.

По словам эксперта по морским расследованиям, возможно, исследователи попытаются собрать судно по кусочкам.

«Точно так же, как при авиакатастрофе, они могут попытаться собрать подлодку заново, чтобы сложить части вместе, как пазл и определить, что стало причиной взрыва батискафа», - пояснил Том Мэддокс, основатель и генеральный директор Underwater Forensic Investigations.

Напомним, батискаф «Титан», осуществляющий поездки и погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантическом океане. 22 июня Береговая охрана США сообщила, что в районе поисков пропавшего в Северной Атлантике батискафа «Титан» обнаружено поле обломков. Позже стало известно, что компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа. На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

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