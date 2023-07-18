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    Обливший жену бензином и поджегший ее преступник в СКО просит прощения у детей

    18 Июля 2023, 17:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Преступник, который облил бензином свою жену и поджег ее в СКО, просит прощения у своих детей за свой поступок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС области Абай.

    Жена была занята заботой о детях в одиночку. Пьющий муж винил ее во всем. Женщина работала на двух работах. Из-за ревности он постоянно преследовал ее. Однажды, когда жена шла в школу, где работала, облил ее бензином и поджег. От несовместимых с жизнью ран женщина скончалась в тот же день. Ее муж был приговорен специализированным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области к 18 годам за совершение тяжкого преступления против личности.

    Четверо детей находятся на попечении матери умершей. Ужасное событие произошло восемь лет назад. Преступник отбывает наказание в колонии смешанной безопасности в городе Семее.

    «На протяжении многих лет с осужденным проводились психодиагностическая, психокоррекционная и профилактическая работа. Сейчас он имеет четкое представление о своем будущем, начал общаться с семьей, трудоустроен в исправительном учреждении. Отбывающий наказание мужчина просит прощения у детей за свой поступок и готов заботиться о них после выхода на свободу», — сказала специалист-психолог среди осужденных учреждения Арай Кадырбекова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система Абайская область
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