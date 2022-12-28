Облик полицейского меняется с переходом на новую модель - начальник ДП области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции подвели итоги уходящего года и рассказали, как строится деятельность ведомства с переходом на новую модель службы, где главным приоритетом стал конструктивный диалог с обществом. О том, как ведется работа на местах, рассказал начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Итак, полиция переходит на новую модель работы, где главным принципом становится внедрение проблемно-ориентированного подхода. В основе масштабных и системных реформ заявленные прозрачность и открытость. В настоящее время вопросы безопасности решаются на основе тесного диалога с населением в рамках реализации концепции «Слышащего государства».

- Ерлан Болатович, как сегодня работает департамент полиции региона?

- Я всегда говорю, что для решения стоящих перед органами внутренних дел задач необходима поддержка населения. Сегодня важно решать проблемы, которые волнуют общество, к примеру - дорожная безопасность. Департаментом полиции в рамках пилотного проекта «Сервисная модель полиции» был проведен социологический опрос на эту тему. Работа проделана совместно с межведомственной группой по обеспечению общественной безопасности акимата Костанайской области. Участие в нем приняли 9427 респондентов. По результатам анкетирования, 36,1% граждан ответили, что каждый ответственен за дорожную безопасность. 74% опрошенных считают обязательным соблюдение правил дорожного движения, 46,5% указывают на необходимость увеличения освещенности улиц, 46,2% говорят о том, что следует проводить работу по повышению сознания граждан, 26,9% предлагают установить дополнительные дорожные знаки и 21,2% респондентов отмечают, что необходимо усилить патрулирование дорог.

Эти данные и анализ аварийности на дорогах стали основой для установки дополнительных 927 дорожных знаков на дорогах области. В следующем году в областном центре планируется установить 7 светофорных объектов. Кроме того, появится дополнительная дорожная полоса на двух крупных магистралях города.

Хороший результат дал новый диагональный пешеходный переход, установленный в южной части города.

В результате этих мер с начала года количество совершенных ДТП в регионе было снижено более чем на 6%, количество раненных уменьшилось на 12%.

- Какую роль играют встречи с населением в этом диалоге?

- Сегодня в качестве обратной связи организовано несколько каналов поступления информации. Приемы граждан и встречи с населением, пожалуй, главные из них.

Приведу пример, только за последние три месяца проведено 18 встреч с населением в различных регионах области. Здесь мы получаем обратную связь и принимаем меры для эффективного решения различных вопросов. Так, в Сарыкольском районе граждане попросили открыть новый участковый пункт полиции. Долгое время он находился в здании отдела полиции. Благодаря поддержке местной исполнительной власти, участковый пункт полиции открылся в центре поселка.

В настоящее время в Костанайской области по запросу населения было открыто пять участковых и три модульных пункта полиции. Это в полной мере обеспечивает реализацию принципа «Полиция шаговой доступности». Необходимо отметить, что эти меры, в том числе, повлияли на снижение уличной преступности и улучшения правопорядка в общественных местах.

- Расскажите, как складывается оперативная обстановка в области?

- Наблюдается снижение по таким видам преступлений, как тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме этого, идет снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, меньше совершается краж чужого имущества, краж скота. Проблемным вопросом, по-прежнему, остается интернет-мошенничество. Большое внимание уделяется вопросам профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере.

- Приоритетным направлением, обозначенным в системе МВД, стала дебюрократизация процессов. Стало ли меньше бумажной волокиты в полиции?

- На сегодняшний день в электронном формате расследуется более 95 % всех зарегистрированных уголовных дел. В суд направлено более 1700 уголовных дел. Стало меньше прекращаться уголовных дел.

В настоящее время уделяется внимание цифровизации деятельности правоохранительной сферы. Благодаря этому снижен бумажный документооборот, что значительно ускоряет процесс принятия решений, в том числе, и по обращениям граждан.

Сегодня в департаменте полиции исключена излишняя отчетность, минимизировано количество совещаний. Таким образом, создаются оптимальные условия для эффективного выполнения поставленных задач.

- В рамках реформирования особое внимание уделяется безусловному соблюдению законности и дисциплины. Какие меры принимаются в ДП Костанайской области для противодействия коррупции в собственных рядах?

- На встречах с личным составом акцентирую внимание на тех условиях службы, которые сегодня созданы в системе органов внутренних дел. Постоянно увеличивается социальный пакет, повышается материально-техническое оснащение стражей порядка.

В стране идет активная реализация антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы, где основным приоритетом определена превенция. Благодаря реализации стратегии в ведомстве за последние три года сократилось число совершаемых сотрудниками полиции уголовных правонарушений на 81%.

Проводится работа в рамках комиссий по противодействию коррупции в регионе. В настоящее время во всех подразделениях полиции области установлены камеры сплошного видеонаблюдения. Это дает хороший профилактический эффект в вопросах соблюдения законности.

Уверен, что эти устойчивые тенденции будут поддерживаться и дальше.

- Большую роль в современной коммуникации играют социальные сети. Мы знаем, Ерлан Болатович, что Вы активно ведете личную страницу в фейсбук. Насколько важен такой формат работы?

- Сегодня без этого трудно представить жизнь современного человека. Как руководитель уверен, что это требование времени. В фейсбуке я стараюсь рассказывать о тех мероприятиях, в которых участвую лично, комментирую различные события.

К примеру, много отзывов получил по поводу благотворительного концерта, который был проведен для детей в преддверии Нового года. Такой формат мероприятий для нас стал традицией.

Конечно, узнаю новости, получаю комментарии. Такая обратная связь помогает оперативно реагировать на обращения граждан. Подводя итоги, отмечу, что полиция неотделима от тех преобразований, которые происходят в обществе.

Несомненно, что строительство Нового Казахстана потребует от сотрудников полиции больших изменений, впрочем, как и от всего общества, и связаны они с такими ценностями, как патриотизм, честность, открытость и готовность всегда прийти людям на помощь.



Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

