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    Облицовку снесло ветром в ЖК в Алматы: когда начнутся восстановительные работы

    14 Мая 2023, 19:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы ведут работы по уборке территории дома, фасад которого разрушился из-за сильного ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    14 мая около 13:30 из-за сильного ветра частично обрушился фасад дома в микрорайоне 1 в Ауэзовском районе.

    «Данный дом был введен в эксплуатацию в 2015 году компанией ТОО «Nest Stroy». Гарантийный срок эксплуатации, который составлял 5 лет, на сегодня уже истек. Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО «Тургын уй». С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района», - сообщили в акимате района.

    В ходе разъяснительной беседы с представителями ОСИ и застройщиком достигнута договоренность о том, что компания окажет финансовую помощь для проведения восстановительных работ. Их проведет сторонняя компания и приступит к работам в кратчайшие сроки.

    В акимате напомнили, что собственники квартир и нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

    Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Сарыарка» в Алматы из-за сильного ветра обрушилась облицовка девятиэтажного дома.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ЖКХ Происшествия
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