Облеты паводкоопасных территорий проводятся в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Карагандинской области Ермагамбет Булекпаев и начальник ДЧС Карагандинской области, полковник гражданской защиты Ибрагим Кульшимбаев во время облета осмотрели гидротехнические сооружения и паводкоопасные зоны Шетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зоне особого внимания сейчас находятся русла рек Шерубай-Нуры и Жаман-Сарысу. Во время облета его участники также осмотрели защитный вал в селе Кызылкой, плотину Танатбай, проверили готовность к паводкам поселка Агадырь и расположенного там железнодорожного вокзала.

В сельских округах Шетского района уже подготовили инертные материалы, организовали вывоз снега. В 13 населенных пунктах установили системы оповещения населения. В рамках подготовки к паводкам провели рейды в 22 населенных пунктах.

Заместитель акима Карагандинской области Ермагамбет Булекпаев поставил конкретные задачи по вывозу снега из населенных пунктов, очистке водопропускных колец, проведению мероприятий по недопущению затопления территории железнодорожного вокзала поселка Агадырь. Все мероприятия поручено завершить к 20 марта.

Напомним, в Карагандинской области уже провели 115 рейдов в паводкоопасные населенные пункты, жителям вручили 12 670 памяток. Сотрудники органов гражданской защиты совместно с акиматами городов и районов провели 153 схода с людьми, проживающими на территориях, наиболее подверженных паводкам.

Облеты и объезды паводкоопасных территорий продолжатся.