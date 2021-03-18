Облёт паводкоопасных участков совершили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек и начальник департамента по ЧС Мурат Катпанов совершили облёт паводкоопасных участков Бухар-Жырауского и Абайского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым пунктом посещения стало село Кулайгыр.

Во время паводков из-за аварийного состояния гребня дамбы не раз возникала угроза подтопления этого населённого пункта. Здесь была осмотрена плотина «Топар». Её построили ещё в 1937 году - за столько лет она пришла в ветхое состояние. В 2020-м начали капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Завершить его планируют в этом году.

Также были осмотрены проведённые в 2020 году работы по санации русла реки Топар протяжённостью 2,6 км. Затем главе региона рассказали о мероприятиях по санации почти 17 км русла Шерубай-Нуры.

В ходе облёта Женис Касымбек осмотрел и гидроузел Шерубай-Нуринского и Интумакского водохранилищ, озеро Сасыкколь, а также сёла Актобе, Жанаталап, Кызылжар и Тегисжол.

Следующим пунктом назначения стало село Садовое. В 2015-2017 годах оно было подтоплено. Чтобы ситуация не повторилась, в 2017-м там укрепили защитный земляной вал протяжённостью 3,6 км.

Далее было осмотрено село Чкалово, где тоже в 2017 году был возведён защитный вал протяжённостью 2,5 км.

Также Женис Касымбек побывал на гидроузле Самаркандского водохранилища. Здесь продолжаются санитарные сбросы воды.

Затем глава области проинспектировал защитный вал, возведённый вокруг посёлка Габидена Мустафина.

На основе многолетних наблюдений в области определены 139 паводкоопасных участков автомобильных и железных дорог, а также 174 населённых пункта, подверженных паводкам. Все они взяты на особый контроль.

По данным космического мониторинга, на сегодняшний день 85% территории области покрыто снегом. Сейчас специалисты Казгидромета проводят исследования и замеры, чтобы дать точный прогноз на паводковый период.

В готовность приведены силы и средства областной подсистемы гражданской защиты. Это 6 700 человек и 1 600 единиц техники.

По итогам облёта глава региона дал поручения держать на контроле работы по очистке и вывозу снега, пропуски воды через гидросооружения.

В 2020 году на территории 33 населённых пунктов Карагандинской области возведено и укреплено свыше 22 км защитных дамб и валов, построено и отремонтировано более 9 км водоотводных каналов, проведено дноуглубление, берегоукрепление, расчищено и расширено 12 км паводкоопасных участков русел рек, очищено 65,5 км дренажных и водоотводных систем, увеличена водопропускная способность на 74 участках.

В целом с 2015 по 2020 год в области было возведено и укреплено 220 км защитных валов, проведена очистка паводкоопасных участков 67 км русел рек в населённых пунктах.