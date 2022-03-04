Облет паводкоопасных участков провели в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках противопаводковых мероприятий в ВКО проведен облет паводкоопасных участков. МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Аэровизуальное обследование проходило по маршруту Усть-Каменогорск- - Кокпектинский- Катон-Карагайский районы, район Алтай, город Риддер, Глубоковский район.

В ходе облета осмотрены русла правобережных притоков реки Иртыш: рек Курчум,Бухтарма, Ульба.

«Гидрологическая обстановка стабильная, - прокомментировал начальник управления предупреждения ДЧС ВКО Алексей Штыкель. - Уровень воды в реках ниже критической отметки».

На территории области начинается фаза снеготаяния. Площадь покрытия снегом составляет 96%.

Высота снежного покрова от 4 (Абайский район) до 94 см (Курчумский район, заповедник Маркаколь. При этом глубина промерзания почвы составляет от 30 см (город Риддер) до 150 см (село Семиярка Бескарагайского района).

Промерзание почвы свыше одного метра отмечается в 7 районах области: Бескарагайском (150 см), Катон-Карагайском (133 см), Абайском (121 см), Тарбагатайском (115 см), Уланском (115 см), Бородулихинском (107 см), Зайсанском (103 см) районах.

На территории области действует режим повышенной готовности, созданы оперативные штабы. Снегозапасы в бассейнах рек на уровне среднемноголетних значений. В рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы завершена реализация в полном объеме 11 мероприятий на общую сумму 162 млн. тенге.

В целом по области комплекс превентивных мероприятий позволил повысить уровень защищенности 14 населенных пунктов из 108 потенциально опасных, при этом количество населенных пунктов, где угроза снята достигло 20 и минимизирована для 69.

В рамках подготовки к весеннему половодью в районах осуществляется вывоз снега (220тыс. м3), очистка каналов и арыков (200 км), автомобильных (1191) водопропускных сооружений и мостов (213), подготовлены запасы инертных материалов (6 тысяч тонн) заготовлено 85 тысяч штук мешкотары. На случай осложнения паводковой обстановки будут задействованы силы и средства местных исполнительных органов в количестве 3000 человек личного состава, 2 тысячи единиц техники и 200 мотопомп, сформирована группировка сил и средств ДЧС, с численностью 431 человек личного состава, 78 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 176 единиц мотопомп.

В регионе второй день проводятся командно-штабные учения «Коктем-2022» для отработки действий сил и средств государственной системы гражданской защиты и местных исполнительных органов направленных на минимизирование угрозы подтоплений в весенний период.