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    Облегчены правила включения в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности

    25 Января 2021, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане облегчены правила включения в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    Законом от 5 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности» исключен из Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» подпункт 3) пункта 3 статьи 461.

    Ранее правообладатели должны были подтвердить факт перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности. Эта процедура была предусмотрена при подаче заявления на включение в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), рассказали в Комитете государственных доходов.

    Данная норма являлась барьером для правообладателей при включении своих объектов интеллектуальной собственности в реестр.

    То есть, указанная норма позволяла включать в ТРОИС только те объекты интеллектуальной собственности, по которым уже выявлены нарушения прав. А владелец объекта интеллектуальной собственности, впервые придя на рынок Казахстана с намерением внести объект интеллектуальной собственности в ТРОИС, не имел возможности осуществить защиту своих прав на объекты интеллектуальной собственности.

    Теперь при подаче заявления на включение в ТРОИС, исключена необходимость предоставления правообладателями документа, подтверждающего факт перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности.

    Закон вступил в силу с 17 января текущего года.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК ЕАЭС
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