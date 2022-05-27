Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Областные акимы будут назначаться после голосования депутатов маслихатов

    27 Мая 2022, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разъясняя Конституционные поправки, Государственный секретарь РК Ерлан Карин подчеркнул, что вводится право отзыва избирателями депутатов, избранных по одномандатным округам. Если депутат неэффективен, избиратели смогут снять его с должности депутата, не дожидаясь окончания срока полномочия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вводится новый механизм – право отзыва избирателями депутатов, избранных по одномандатным округам. Это значит, что, если депутат неэффективен, то избиратели, смогут снять его с должности, не дожидаясь срока окончания полномочия. Таким образом, депутаты и Мажилиса, и маслихатов будут нести прямую ответственность перед избирателями», - сказал Государственный секретарь РК.

    Также предусматривается механизм назначения акимов области. В частности, по словам Ерлана Карина, предлагается назначать акимов на альтернативной основе с согласия депутатов всех маслихатов регионов.

    «Как это будет работать? Президент будет обязан предложить на должность акима области, города республиканского значения и столицы не менее двух кандидатур. Эти кандидатуры будут рассматриваться всеми депутатами областного, городского, районных маслихатов. По итогам общего голосования депутатов будет назначен наиболее достойный кандидат. То есть, аким, достойный доверия», - добавил Государственный секретарь РК.

    Ранее на своем You Tube канале Государственный секретарь РК разъяснил, что даст Конституционная реформа казахстанцам и какую пользу от конституционных поправок получит конкретный гражданин.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мажилис Акимат Выборы Конституция Общество Маслихат Ерлан Карин Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске