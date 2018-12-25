Областной центр скорой медицинской помощи открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестане состоялось открытие Областного центра скорой медицинской помощи. В церемонии открытия принял участие глава региона Жансеит Туймебаев. В ходе торжественного мероприятия областной станции скорой медицинской помощи вручили ключи от трех новых спецмашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В Туркестанской области проводится большая работа в сфере медицины. В числе приоритетных задач - цифровизация здравоохранения, обеспечение учреждений компьютерами и транспортом, повышение качества медицинских услуг. В этом году ряд специалистов прошли обучение за рубежом. В свою очередь, я считаю, что все эти меры будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию нашего региона», - подчеркнул Ж. Туймебаев.



Отметим, что теперь Станция скорой медицинской помощи города Туркестана официально получила статус Областного центра скорой медицинской помощи, переехав в новое здание. Она полностью работает с автоматизированной системой управления программой «Көмек».



Следует подчеркнуть, работа всех районных станций скорой помощи находится под наблюдением данного центра. Это означает, что вызов больного, обратившегося за скорой помощью, из любого населенного пункта Туркестанской области будет напрямую подключен к центру. К месту вызова будет направлена самая ближайшая бригада, одновременно будет собрана полная информация о больном.



Вместе с тем на материально-техническое оснащение медицинских организаций в этом году было выделено 8 млрд тенге. Наряду с этим, в ближайшее время в Туркестанской области планируется строительство перинатальных, специализированных кардиологических, онкологических, психоневрологических, наркологических центров и поликлиник.