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    Областной штаб по общественной поддержке референдума создан в Актобе

    6 Мая 2022, 23:53

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе сегодня создали областной штаб по общественной поддержке проведения референдума по изменениям в Конституцию. В состав организации вошли депутаты маслихатов, журналисты, представители общественных объединений, предприятий, бизнесмены, представители сферы культуры и спорта. В ходе собрания члены штаба выдвинули основные тезисы по изменениям в Конституцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в состав штаба вошел 41 человек, хотим добрать желающих и довести до 100 человек. В ближайшие дни мы будем проводить встречи в трудовых коллективах, организациях, будем выезжать в районы. Цель штаба - обсуждение и разъяснение конституционных реформ, которые будут проводиться. В состав штаба вошли депутаты, общественники, представители СМИ, общественных объединений, сферы культуры, спорта, руководители предприятий», - сообщил глава областного штаба Султанбек Ташкенбаев во время брифинга.

    Также он отметил, что общественный штаб придерживается двух основных позиций по изменениям в Конституцию.

    «Во-первых, считаем правильным, чтобы в Конституции было прописано, что государственным языком является казахский. Во-вторых, необходимо, чтобы каждый человек мог выразить свое волеизъявление и проголосовать за или против, отметив отдельно каждый пункт, по которому вносятся изменения в Конституцию», - добавил Султанбек Ташкенбаев.

    Сегодня был также создан республиканский штаб общественной поддержки референдума по изменениям в Конституцию.

    Ранее сообщалось, что Парламент принял поправки в закон о референдуме.

    Позже стало известно, что республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года. Соответствующий указ подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также выступил с видеообращением по изменениям в Конституцию. С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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